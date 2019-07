Treinverkeer Gooi weken stil om werk aan spoor

Over een deel van het spoor in het Gooi rijden in augustus ruim drie weken lang geen treinen vanwege grootschalige werkzaamheden. Reizigers rond Naarden-Bussum, Hilversum en later ook Weesp moeten omreizen of een vervangende NS-bus nemen. De werkzaamheden leveren ook vertraging op voor reizigers naar Flevoland en Amersfoort die over dit traject reizen.

Spoorbeheerder ProRail gaat sporen, seinen en bovenleidingen vernieuwen, wissels verwijderen of vervangen en onder meer een onderdoorgang voor wandelaars en fietsers aanleggen hij het Naardermeer. Station Naarden-Bussum wordt beter toegankelijk gemaakt en voor dieren komen langs het traject nieuwe faunapassages.

Het werk aan het spoor gebeurt bewust tijdens de zomervakantie, zodat er zo min mogelijk hinder is. Het valt wel samen met diverse grote evenementen, zoals Lowlands, Dance Valley en de Canal Pride in Amsterdam. Het reisadvies kan per dag verschillen. Op de website van NS staan alle gevolgen voor reizigers precies weergegeven.

Honderden mensen gaan dag en nacht aan het werk. Als alles klaar is, kunnen de treinen sneller rijden, aldus ProRail. De werkzaamheden beginnen op 3 augustus en duren tot 25 augustus. Bij Weesp begint het werk op 14 augustus.