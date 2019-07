Veel darmbacteriën gevonden in vleeshouderij

Bij bijna 9 op de 10 veehouderijen (86 procent) zijn runderen besmet met de darmbacterie campylobacter. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de NVWA bij 196 boerenbedrijven.

Campylobacter kan bij mensen maag- en darmklachten veroorzaken. De STEC-bacterie, een variant van de poepbacterie E-coli die een gifstof produceert, komt bij een kwart van de bedrijven voor. De ESBL-bacterie werd bij 15 procent van de veehouderijen gevonden. ESBL’s zijn enzymen die veelgebruikte antibiotica zoals penicilline kunnen afbreken.

Op 4 procent van de bedrijven kwam de salmonellabacterie voor bij de runderen. Meestal waren dit typen salmonellabacteriën die bij mensen diarree kunnen veroorzaken.

Het RIVM onderzocht ook 129 veehouders, gezinsleden en medewerkers. Bij 2 procent van hen kwam de bacterie campylobacter voor. Een van de mensen droeg de STEC-bacterie bij zich.

“Bij de onderzochte runderen komt een aantal ziekteverwekkers vaak voor. Ze zitten in de darmen van de dieren en dus ook in de mest. Het vlees kan besmet raken in het slachthuis als er mest op het vlees komt”, aldus het RIVM.

Mensen kunnen een besmetting voorkomen door alleen rundvlees te eten als het goed gaar is. Ook is het belangrijk te voorkomen dat ander voedsel in contact komt met rauw vlees.