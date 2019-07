Defensie schorst militair om rol bij motorclub

Het ministerie van Defensie heeft een sergeant-majoor geschorst omdat hij banden heeft met motorclubs. Dat bevestigt zijn advocaat Michael Ruperti woensdag na berichtgeving van de NOS. De geschorste militair is bestuurslid van de Veterans MC. Zijn verklaring van geen bezwaar (VGB) is ingetrokken. Volgens Ruperti krijgen zeker negen andere defensiemedewerkers binnenkort hetzelfde bericht.

Veterans MC houdt zich in tegenstelling tot andere motorclubs niet bezig met criminele activiteiten, zegt Ruperti. Maar de contacten die de militair als bestuurslid van Veterans MC heeft met andere motorclubs is volgens de advocaat al genoeg reden voor Defensie hem te schorsen. Verschillende motorclubs zijn inmiddels verboden door de rechter vanwege criminele activiteiten.

Het ministerie van Defensie kondigde eerder dit jaar aan om van medewerkers hun VGB in te trekken als ze betrokken blijken te zijn bij verboden motorclubs, zoals Satudarah en Hells Angels.

Advocaat Ruperti zegt binnen zes weken bezwaar te zullen maken tegen de schorsing van zijn cliĆ«nt. “De anderen negen gedupeerden hebben zich al bij me gemeld”, zegt hij. Het is onbekend of er nog meer militairen op non-actief worden gezet.