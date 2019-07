Gedetineerde gewond door brand in gevangenis

Door brand in de gevangenis in Scheveningen is een gedetineerde gewond geraakt. Hij is met ernstige rookinhalatie overgedragen aan ambulancemedewerkers, meldde de brandweer Haaglanden.

Het slachtoffer stichtte de brand volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen zelf, in zijn cel. Vanwege de brand werd het omliggende cellenblok ontruimd.

De brand in de gevangenis aan de Pompstationsweg woedde korte. Gevangenispersoneel bluste het vuur. De rook is met behulp van een ventilator naar buiten gedreven.