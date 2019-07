Hof: vasthouden mobiel met autopilot verboden

Trendwatcher Vincent Everts is terecht bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur van een zelfrijdende auto. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden woensdag bepaald.

De kantonrechter concludeerde in november vorig jaar hetzelfde. Everts ging in beroep. Hij wilde de politiek wijzen op verouderde wetgeving.

De trendwatcher op het gebied van digitale innovatie kreeg in 2017 twee bekeuringen op de A2. Volgens hem onterecht omdat niet hij maar de autopilot feitelijk de bestuurder zou zijn. Hij hoefde slechts toezicht te houden op de autopilot van zijn Tesla Model X. Zijn advocaat Tjalling van der Goot maakte in het hof een vergelijking met een rijinstructeur, die volgens de wet wel een telefoon mag vasthouden. Een instructeur is tijdens een les verantwoordelijk maar bestuurt de auto zelf niet, betoogde Van der Goot.

Volgens het hof is Everts met het bedienen van de autopilot wel degelijk feitelijk bestuurder.