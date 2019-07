Koning met Máxima naar viering Terneuzen

Koning Willem-Alexander komt op 31 augustus samen met koningin Máxima naar Terneuzen voor de start van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. Ook premier Mark Rutte, minister Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) zijn aanwezig, meldt de RVD.

Tijdens de viering in Terneuzen is er speciale aandacht voor de bevrijding van Zuid-Nederland en de Slag om de Schelde. De viering begint met een kort programma in het Scheldetheater. Daar houdt Rutte een toespraak. Daarna opent de koning het jubileumjaar door aan de Schelde een belboei te luiden. Aansluitend is er een vloot- en vliegparade.

Kort voor 31 augustus wordt bekend welke internationale gasten naar Terneuzen komen. Koning Willem-Alexander had onder anderen Donald Trump uitgenodigd voor de herdenking van de Slag om de Schelde, maar de Amerikaanse president is niet in de gelegenheid aanwezig te zijn.