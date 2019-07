Nederlander om het leven gebracht in Panama

Een 69-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gebracht in een exclusieve woonwijk in de provincie Colón in Panama. De Panamese krant El Siglo meldde dat de man vermoedelijk in zijn eigen huis het slachtoffer is geworden van een roofoverval.

Een werknemer die verbouwingswerkzaamheden uitvoerde voor het slachtoffer, vond het lichaam van de Nederlander. Hij had onder meer een wond in zijn borst. De dader of daders zijn gevlucht met een auto van het slachtoffer.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlander in Panama om het leven is gekomen, maar geeft geen informatie over de oorzaak.