NIDA vreest eigen rechters rondom nikabverbod

Het nikabverbod werkt polariserend, stigmatiserend en isolerend. Dat zegt de Rotterdamse fractievoorzitter Nourdin El Ouali van de partij NIDA woensdag tegen ANP Video, een dag voordat het verbod ingaat. “Wat ik het meest vrees is dat mensen zich geroepen voelen om voor eigen rechter te gaan spelen.”

NIDA haalde onlangs het nieuws omdat de partij zegt boetes te willen gaan betalen die vrouwen krijgen voor het dragen van een gezichtssluier op plekken waar dat niet mag. Gezichtsbedekkende kleding is per 1 augustus verboden in het openbaar vervoer, scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. De boete op overtreding van de nieuwe wet is 150 euro.

El Ouali schat dat honderd tot vierhonderd vrouwen in Nederland een nikab dragen, een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. “Op 17 miljoen Nederlanders is de vraag: wat voor probleem lossen we eigenlijk op hier?”