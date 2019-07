Nog altijd een hittegolf in deel van Nederland

Alhoewel het in het grootste deel van Nederland al redelijk is afgekoeld de laatste paar dagen, is het in Oost-Groningen nog heet. In Nieuw-Beerta is het woensdagmiddag 25,6 graden geworden. Volgens Weeronline duurt de hittegolf in het gebied nu dus al tien dagen.

De komende dagen zal het er om spannen of de hittegolf door blijft gaan in het gebied, want het kan net aan 25 graden worden. In Twenthe en Hupsel kunnen ze in ieder geval opgelucht ademhalen, daar liep de hittegolf woensdag af. Zij hadden de afgelopen tijd de langste hittegolf op hun naam staan, die al 13 dagen duurde.

Omdat er vandaag dus een einde is gekomen aan de warmte in Twenthe en Hupsel, is het Groningse Nieuw-Beerta de enige plek in Nederland waar nog een hittegolf is.