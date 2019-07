Normaal zomerweer in tweede deel vakantie

Vakantiegangers in eigen land kunnen er komende tijd lekker op uit gaan. Na de hitte van vorige week gaat augustus aangenaam van start met normaal zomerweer. Wel moet er volgens Weeronline rekening worden gehouden met enkele buien.

Komende week zijn de meeste mensen op vakantie. Het is ook de periode dat voor alle regio’s de bouwvak geldt. Augustus start met weer dat bij een Nederlandse zomer hoort. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook stapelwolken en het komt tot enkele buien.

In de komende dagen verandert aan de temperatuur niet veel. Op de meeste plaatsen is het zeer aangenaam met 22 à 23 graden. In het zuidoosten is het vaak een graadje warmer, terwijl aan de kust de temperatuur veelal een graad of 21 is. Dat heeft alles te maken met een noordwestenwind die soms stevig staat.

Vrijdag is nog een grote kans op buien, maar juist komend weekend blijft het op de meeste plaatsen droog met flink wat zon. Zondag is er minder wind en kan het landinwaarts zomers warm worden met 25 à 27 graden. Warmer dan dat wordt het niet meer. Het blijft heel normaal zomerweer met een mix van zon, wolken, wat regen en temperaturen tussen de 21 en 24 graden.