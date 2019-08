Auto met kaaimannen belandt in sloot

Op de A7 bij de Groningse plaats Scheemda is donderdagavond een auto te water geraakt waarin twee kaaimannen werden vervoerd. Het gaat om een exemplaar van 1,60 meter en eentje van een halve meter groot. Een van de kaaimannen, een ondersoort van de alligator, wist even te ontsnappen.

De dieren werden vervoerd in buizen ofwel kokers. Een medewerker van de dierenambulance Oost-Groningen heeft het ontsnapte reptiel samen met de eigenaar in de sloot gevangen. Niemand raakte gewond. De auto is volgens de politie door een bergingsbedrijf uit het water gehaald.

“Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt”, zegt Chantal Doornbos van de dierenambulance. “Gelukkig was de kaaiman weer snel terecht en konden we de automobilist met zijn reptielen thuisbrengen.”

De dieren zijn van een particuliere verzamelaar uit Winschoten.