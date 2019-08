Bestuurder mediawaakhond ontslagen

Minister Arie Slob (Media) heeft een bestuurder van het Commissariaat voor de Media ontslagen. Over de positie van Eric Eljon ontstond eerder dit jaar ophef naar aanleiding van een roman die hij had geschreven. De twee andere bestuurders namen afstand van het boek.

Eljon werd in april al door Slob geschorst, zolang een onderzoek naar hem liep. De minister gaf toen aan dat er een vertrouwensbreuk was ontstaan met de andere bestuurders van het commissariaat.

Slob schrijft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat Eljon “niet meer kan functioneren als lid van het Commissariaat voor de Media”. Het ontslag gaat per direct in.

Half september is er een debat over de media. Slob geeft aan daarvoor uitgebreider in te gaan op de situatie.

De roman Dwergwerpen gaat over de Nederlandse televisiewereld. Volgens de omslag bevat het boek “een onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld: de haat en nijd op de werkvloer, de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders, het egoïsme van tv-presentatoren en de altijd op winst beluste commerciële mediabedrijven”.