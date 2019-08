Dochter Vera Lynn naar ceremonie Brunssum

De gemeente Brunssum verleent in september het ereburgerschap aan de 328 Britse soldaten die op het Brunssumse ereveld begraven liggen. Bij de plechtigheid zal de dochter van de Britse zangeres Vera Lynn aanwezig zijn. Vanwege haar hoge leeftijd kan de 102-jarige Vera Lynn, die grote bekendheid kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog, niet zelf de uitreiking bijwonen.

Virginia Lewis-Jones zal namens haar moeder een boodschap uitspreken tijdens de ceremonie op 19 september. “Met deze toekenning wil de gemeenteraad van Brunssum de diepe dankbaarheid tot uitdrukking brengen voor het offer dat deze soldaten 75 jaar geleden brachten voor onze vrijheid”, schrijft de gemeente. Volgens Virginia Lewis-Jones is haar moeder “diep geraakt” door het besluit.

Lynn vestigde haar naam voorgoed en wereldwijd in de Tweede Wereldoorlog, toen ze als ‘The Forces’ Sweetheart’ de soldaten en andere landgenoten op de been hield met nummers als ‘We’ll meet again’ en ‘The white cliffs of Dover’.