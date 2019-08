Eerste optreden NVWA tegen ‘designerkat’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft voor het eerst een waarschuwing uitgedeeld aan een kattenfokkerij in Gendt (Gelderland). Daar werden katten gefokt van het type Bambino Sphynx, een ‘designerkat’ zonder vacht en met korte pootjes.

De NVWA kwam in actie na een verzoek daartoe van dierenrechtenorganisatie Dier & Recht, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving in Trouw. Om te kunnen optreden liet de dienst criteria opstellen door de Universiteit Utrecht. Volgens deze deskundigen lopen katten zoals de Bambino Sphynx risico op huidkanker, luchtweginfecties en pijn door hernia’s en gewrichtsslijtage. Ze spreken van “mutantenfokkerij, waarbij bewust geselecteerd wordt op schadelijke erfelijke kenmerken”.

Volgens de NVWA is dit de eerste keer dat er is opgetreden, maar zeker niet de laatste keer. “Er liggen meer verzoeken om handhaving, niet alleen voor deze katten maar ook voor andere. We nemen elke melding serieus.”

De eigenares van de Gendtse cattery laat op Facebook weten dat ze haar katten intussen heeft gesteriliseerd.