Eis vier jaar en tbs tegen ex-pooier

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Maastricht vier jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen voormalig loverboy Armin A. De 25-jarige A. heeft volgens het OM een voormalige vriendin ernstig mishandeld na haar eerst ontvoerd te hebben. Ook heeft hij zich volgens justitie schuldig gemaakt aan autodiefstallen, handel in hard- en softdrugs en inbraken.

A. werd in 2015 tot twee jaar cel veroordeeld in de Valkenburgse zedenzaak. In 2014 liet hij een minderjarig meisje in een hotel in Valkenburg werken als prostituee. De toen 16-jarige Kimberley werd door hem gedwongen om betaalde seks te hebben met tientallen klanten.

Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf voor de zedenzaak ging hij opnieuw in de fout. Volgens een psychologisch onderzoek heeft A. een persoonlijkheidsstoornis, bleek eerder al voor de rechtbank.