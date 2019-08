Expositie over de hoodie

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam wijdt komende winter een expositie aan de hoodie, de sweater met capuchon. Op de tentoonstelling wordt volgens de aankondiging “de rol verkend” van dit kledingstuk in cultuur en mode, maar ook in politiek en sociale verhoudingen.

“De hoodie biedt veel verhalen: over sociale ongelijkheid, jeugd- en subcultuur, politiegeweld, racisme, privacy, angst en stijl “, aldus het instituut.

De hoodie werd door kledingproducent Champion in de jaren ’30 al bedacht voor werklieden. Op de expositie wordt ook stilgestaan bij deze historische achtergrond van de nu omstreden maar vaak ook modieuze trui.

The Hoodie is te bezoeken van 1 december tot 12 april.