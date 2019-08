Google: medewerkers luisteren niet meer mee

Google laat zijn medewerkers voorlopig niet meer luisteren naar gesprekken die mensen voeren met hun slimme apparaten. Ze deden dat om de software te verbeteren, zodat de apparaten beter zouden begrijpen hoe mensen praten. Toen enkele weken geleden naar buiten kwam dat dit gebeurde met Nederlandse en Vlaamse gebruikers, ontstond ophef.

“Kort nadat we hadden gehoord dat er Nederlandstalige audiofragmenten waren gelekt van gebruikers van de Google Assistent, zijn we tijdelijk gestopt met het transcriberen van zulke fragmenten. Ondertussen bekijken we hoe we nog duidelijker kunnen maken wat we met gegevens doen om onze spraaktechnologie te verbeteren”, laat Google donderdag weten. De stop duurt in elk geval een paar maanden en geldt voor alle talen.

De Duitse privacywaakhond (HmbBfDI) is een onderzoek begonnen naar het meeluisteren.

De slimme hulp van Google heet de Assistent. Die zit onder meer in de Home-luidspreker. Gebruikers kunnen met hun stem een opdracht geven aan de Assistent. Zo kunnen ze een wekker zetten, iemand bellen of vragen wat voor weer het is. De Assistent is een tegenhanger van bijvoorbeeld Alexa van Amazon en Siri van Apple.