‘Homoseksuele priester vecht ontslag aan’

De homoseksuele priester Pierre Valkering gaat in beroep tegen zijn ontslag als pastor van de Vredeskerk in Amsterdam, schrijft het AD op basis van een interview met hem dat zaterdag in de krant verschijnt. Daarin zegt hij niet veel van het hoger beroep te verwachten.

“In de kerk is geen scheiding van machten. Alle macht ligt bij de bisschop”, zegt Valkering. “Ik wil hem graag zien als liefdevol mens met de beste bedoelingen, maar het is een slager die zijn eigen vlees keurt. Kerkjuristen hebben vaker gezegd dat dat geen goede zaak is.’’

Het bisdom Haarlem-Amsterdam schorste Valkering in het voorjaar en ging in juni over tot ontslag van de priester als pastor van de Vredeskerk. Dat kondigde het parochiebestuur aan in een brief aan de parochianen. Aanleiding was het feit dat hij tijdens de viering van zijn 25-jarig priesterschap in een boek bekendmaakte dat hij homoseksueel is, wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving.

In het interview zegt Valkering onder meer: “Ik ben nog nooit zo keurig celibatair geweest als in deze fase van mijn leven.’’

In het AD laat bisschop Punt weten dat Valkering zijn verzoek om mediastilte niet heeft gerespecteerd. “Een normalisering van zijn situatie is hierdoor nu niet mogelijk’’ aldus de verklaring van het bisdom. “Eerst zal hij aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen.’’