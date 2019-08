Terecht ontslag docent die klas alleen liet

Een docent die op de dag van de tramaanslag in Utrecht zijn klas in de steek liet, is terecht door de school ontslagen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De man gaf les op een mbo-school in de buurt van het plein waar de aanslag op 18 maart plaatsvond.

Omdat de politie die dag rekening hield met een terroristisch misdrijf en meerdere daders, moest iedereen tot 18.00 uur in het schoolgebouw blijven. Maar de docent bracht de studenten na zijn laatste lesuur rond 16.00 uur naar de kantine en ging huiswaarts. Vier dagen na de aanslag is hij op staande voet ontslagen.

Volgens de rechtbank heeft de man, een 60-plusser, door de school te verlaten een verkeerd signaal afgegeven, zijn zorgplicht geschonden en de leerlingen achtergelaten terwijl de sfeer gespannen was.

Volgens de school had de docent tegen zijn leerlingen iets gezegd waaruit bleek dat hij de maatregel dat iedereen in het gebouw moest blijven eigenlijk maar onzin vond. Later vertelde hij de schoolleiding dat hij die dag andere afspraken had en daarom weg was gegaan. Ook voerde hij als argument aan dat hij diabetespatiƫnt is en thuis wat moest eten. Volgens de school heeft de man daarmee het door studenten en hun ouders in hem gestelde vertrouwen ernstig beschaamd. De rechtbank ging daarin mee.

De leraar had op zijn beurt bijna een half miljoen euro schadevergoeding van de school geƫist. Dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De uitspraak was al op 8 juli, maar is donderdag pas bekendgemaakt.

De aanslag op het Utrechtse 24 Oktoberplein kostte vier mensen het leven. Drie anderen raakten zwaargewond. De schutter is opgepakt en zit in het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie.