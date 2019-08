Voorzitter PvdD wil discussie over koers

Sebastiaan Wolswinkel, voorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD), wil een intern debat opzetten over de koers van de partij. Daaruit moet naar voren komen of de PvdD zich meer met ‘mensenzaken’ moet bezighouden, naast thema’s als dieren, natuur en milieu.

Dat zegt de partijvoorzitter in een interview met het AD. Wolswinkel werd in maart door de leden gekozen, tegen de zin in van politiek leiders Marianne Thieme en Niko Koffeman. Hij vindt dat er snel ‘een gezonde discussie’ moet worden gevoerd over de partijkoers.

“Ik vind het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de koers. Iedere politieke partij moet een core identity hebben, die gewoon vaststaat. Ik heb op dit moment het idee dat onze identiteit niet voor iedereen duidelijk is. Ik ben er voorstander van om dat te bespreken”, zegt Wolswinkel in de krant. Hij vindt het aan de leden om te bepalen of de koers van de partij moet worden veranderd.