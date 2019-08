COC grijpt Pride aan voor oproep aan politiek

COC Nederland roept de regering en het parlement op de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbti) vast te leggen in de Grondwet. De belangenorganisatie zet de oproep zaterdag tijdens Pride Amsterdam kracht bij met onder meer spandoeken langs de grachten.

Twee jaar geleden beloofden acht politieke partijen in het regenboogakkoord om zich in te zetten voor een verbod op lhbti-discriminatie in de Grondwet. Die belofte is volgens de belangenorganisatie ook overgenomen in het regeerakkoord, maar tot een concreet wetsvoorstel kwam het niet.

In een open brief in Trouw benadrukt het COC zaterdag dat er de afgelopen decennia ook veel is bereikt, zoals het homohuwelijk en betere wetgeving voor transgenders en lesbische ouderparen.

“Die zwaar bevochten lhbti-rechten moet politiek Den Haag nu verankeren in artikel 1 van de Grondwet. Want de maatschappelijke en politieke wind kan draaien”, aldus voorzitter Astrid Oosenbrug. “Rechten van lhbti’s die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan.”