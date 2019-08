Lhbt+’ers: Nederland niet echt homovriendelijk

Nederland is alleen op papier homovriendelijk. Dat vinden althans drie op de vijf ondervraagden in een onderzoek van EenVandaag onder 3000 lhbt+’ers in de aanloop naar Pride Amsterdam.

Een merendeel van 59 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek, vindt dat het goed gaat met de acceptatie van lhbt+’ers in Nederland. Veel ondervraagden geven daarbij echter aan dat het qua wetgeving goed gaat, maar volgens 61 procent is het een probleem om in Nederland open te zijn over je geaardheid.

Zo voelt 58 procent zich niet vrij om hand in hand te lopen met een partner. Onder niet-lhbt+’ers loopt 23 procent volgens EenVandaag liever niet hand in hand. Daarnaast voelt 63 procent van de lhbt+’ers zich niet vrij om een kus op de mond te geven in het openbaar. Onder niet-lhbt+’ers is dat 31 procent.