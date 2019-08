Man twee dagen ontvoerd in Den Haag

Een 38-jarige man is op 22 juli ontvoerd in Den Haag en vervolgens twee dagen vastgehouden. Dat meldt de politie. Vier verdachten zijn aangehouden.

De man werd ’s avonds in een Mercedes getrokken op de Vondelstraat. Na een korte rit stapten de verdachten met het slachtoffer in Benthorn over op een andere auto.

Woensdagavond wist de politie het 38-jarige slachtoffer te bevrijden. Daarna werden op verschillende locaties vier mannen (34, 29, 25 en 24 jaar oud) aangehouden. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit. De politie kon vanwege het lopende onderzoek geen uitspraken doen over de achtergrond van de ontvoering.