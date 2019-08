Minister: meer streekproducten in supermarkt

Nederlandse streekproducten moeten makkelijker hun weg vinden naar de supermarkt, vindt landbouwminister Carola Schouten. Ze gaat daarover praten met grote supermarktketens, die nu vaak liever producten in de schappen leggen die op grotere schaal worden ingekocht en dus goedkoper zijn.

De minister schaart zich daarmee achter een voorstel van partijgenoot Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. Zij denkt dat het promoten van lokaal geproduceerd voedsel kan helpen de afstand tussen boer en consument te verkleinen.

Schouten wil onder meer “een handelsmissie in eigen land” organiseren, om boeren ook zelf de gelegenheid te bieden hun producten aan de man te brengen. Zij gaat daarnaast in kaart brengen of er wellicht drempels zijn in wet- en regelgeving die kunnen worden weggenomen.