OM wil motorclub Caloh Wagoh laten verbieden

Het Openbaar Ministerie wil ook motorclub Caloh Wagoh Main Triad laten verbieden en ontbinden. Volgens het OM is de motorclub “structureel en onlosmakelijk” verbonden is met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden. “Veel leden kunnen niet eens op een motor rijden.”

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Utrecht deze zaak gaat behandelen.

Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. Leider Delano R. zit momenteel in de cel op verdenking van betrokkenheid bij meerdere liquidaties, net als de als ‘godfather’ te boek staande Greg R. (71). Beide kopstukken zijn volgens het OM “moordmakelaars” waar je een “moord op bestelling” kon regelen.

In deze zaak heeft kroongetuige Tony de G. zich gemeld. Zijn verklaringen zijn ook opgenomen in het verzoekschrift van het OM voor het verbod op de motorclub. “Volgens deze getuige gebruikt de leider van Caloh Wagoh de club om opdrachten uit te zetten voor liquidaties en andere beschietingen met antitankwapens en kalasjnikovs”, aldus het OM. De G. is ook verdachte in het onderzoek naar meerdere liquidaties.

Het verzoek om Caloh Wagoh te verbieden is onderdeel van het landelijk optreden tegen zogeheten outlaw motorcycle gangs (OMG’s). Eerder zijn door de rechter al onder meer Bandidos, Satudarah, Hells Angels en No Surrender verboden.