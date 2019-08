Politie krijgt meldpunt discriminatie

Agenten die door collega’s geïntimideerd of gediscrimineerd worden, moeten voortaan bij een onafhankelijk meldpunt terechtkunnen. Dit zegt korpschef Erik Akerboom in een interview met NRC.

Gediscrimineerde, (seksueel) geïntimideerde en gepeste agenten kunnen met hun klachten terecht bij het meldpunt. Die worden onderzocht door een persoon die hierover wekelijks tot maandelijks contact heeft met de politietop. ” Het meldpunt heeft directe toegang tot mij”, zegt Akerboom in de krant.

Eerder deze maand maakte politiecoach Carel Boers in NRC melding over misstanden binnen de politie, van aanrandingen tot discriminatie. De politietop kreeg de meldingen door, maar greep niet in, volgens Boers.

In een vraaggesprek met de krant ontkent Akerboom de aantijgingen van Carel Boers. Volgens de korpschef krijgt hij veel meldingen vanaf de werkvloer, maar kunnen die niet allemaal door hem afgehandeld worden. Juist daarom zou een onafhankelijk meldpunt nodig zijn.