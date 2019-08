‘Amsterdam op weg naar een stroominfarct’

De vraag naar elektriciteit in Amsterdam stijgt zo hard, dat een ‘stroominfarct’ op de loer ligt. Daarvoor waarschuwt een woordvoerder van netwerkbedrijf Alliander in Het Parool.

“Straks is er in Amsterdam op piekmomenten 2,5 tot 6 keer meer vraag naar stroom dan er nu capaciteit beschikbaar is,” zegt hij. “Op sommige plekken zitten we nu al aan onze max. Daar kunnen we klanten niet de capaciteit bieden die ze nodig hebben. We hoeven nog niet concreet in te grijpen, maar dat moment komt wel dichterbij.”

Volgens Alliander was er de afgelopen periode ‘een enorme toename’ van vraag én aanbod – meer dan de elektriciteitskabels kunnen verwerken. De vraag neemt razendsnel toe door de vestiging van stroom slurpende datacenters. Ook wil Amsterdam snel woonwijken van het aardgas afhalen en mag er alleen nog gasloze nieuwbouw worden neergezet. Verder zijn er steeds meer elektrische auto’s. Het aanbod van stroom neemt toe door een groei van het aantal zonnepanelen.

Het Amsterdamse stroomnet kan nu bij stroompieken maximaal 750 megawatt verwerken. In 2050 is een capaciteit van ten minste 2900 megawatt nodig, voorzien Alliander en de gemeente Amsterdam.