Drukte in Amsterdam voor Canal Parade

De kades langs de route van Canal Parade van de Pride Amsterdam staan stampvol met mensen die niks willen missen van de botenparade. Een bonte stoet van tachtig boten vaart langs met daarop vertegenwoordigers van verschillende organisaties met een’roze’ boodschap. Zo is er een boot van het ministerie van OCW, met minister Ingrid van Engelshoven en travestie-fenomeen Dolly Bellefleur aan boord, een boot van het politienetwerk Roze in Blauw en een Iraanse boot.

Ook verscheidene BN’ers zijn van de partij, zoals presentator Cornald Maas, zangeres Imca Marina en cabaretier Richard Groenendijk.

Voor het eerst is versterkte muziek langs de kant verboden, omdat die voorheen de muziek op de boten overstemde.

Volgens Hart van Nederland heeft de man achter het pedoclubje ‘Kinderbevrijdingsfront’ besloten af te zien van een flyeractie tijdens de Canal Parade, op advies van de politie en burgemeester Femke Halsema. Hij zegt dat “een man of 400” van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet naar hem “op jacht” is. Een week geleden, bij de aftrap van de Pride, deelde hij flyers uit in het Vondelpark. Hij werd toen door de beveiliging aan de politie overgedragen.