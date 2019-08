Kwart meer miljoenenbranden in eerste halfjaar

Het aantal miljoenenbranden is de afgelopen tijd sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2019 waren er 47 van dit soort grote branden met een miljoenenschade, ruim een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de stichting Salvage, die namens de verzekeraars hulp biedt na branden.

Vooral juni was een drukke maand met extreme warmte en veel onweersbuien. Dat was in een enkel geval de oorzaak. Daarnaast ontstonden branden door opladers en accu’s, maar ook door werkzaamheden, elektra en menselijk handelen.

Vaker dan vorig jaar woedden branden in woonboerderijen, kapitale villa’s en monumentale panden. Deze branden vormen ruim 12 procent van de gevallen, tegen een kleine 3 procent in dezelfde periode in 2018.

Ruim de helft van de branden (57 procent) brak uit bij bedrijven of bedrijfsverzamelgebouwen. Dat was eerder ruim 62 procent.