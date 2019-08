Het lichaam van een Nederlander (30) uit Barneveld die sinds dinsdag werd vermist, is gevonden in het Iseomeer in Noord-Italië. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigd. Een woordvoerder zei dat het Nederlandse consulaat in Milaan de familie bijstaat.

De vader van de man zei eerder tegen Omroep Gelderland dat de man dinsdag van een vlot was gevallen dat werd voortgetrokken door een boot. Volgens de lokale media is het lichaam gevonden op 200 meter diepte.