Nederlanders uitgeschakeld op WK game FIFA19

De wereldtitel in de voetbalgame FIFA19 gaat niet naar Nederland. Twee landgenoten deden mee aan het officiële WK voor de game, de FIFA eWorld Cup, maar ze werden zaterdag allebei uitgeschakeld. Dani Hagebeuk kwam tot de laatste 16, Lev Vinken sneuvelde in de groepsfase.

Het toernooi wordt gehouden in de O2 Arena in Londen. De 32 beste professionele gamers ter wereld hadden zich geplaatst. De helft van hen speelt op de Xbox One, de andere helft op de PlayStation 4.

De grote finale is zondag. Dan staat de winnaar op de ene spelcomputer tegenover de beste speler op de andere console. Ze spelen één wedstrijd op de Xbox en één wedstrijd op de PlayStation.

Vier spelers zitten nog in het toernooi. De titelverdediger, Mosaad al-Dossary uit Saudi-Arabië, speelt tegen de 23-jarige Fransman Fouad Fares om de Xbox-finaleplaats. De 19-jarige Argentijn Nicolás Villalba en de Duitser Mohammed Harkous proberen op de PlayStation de finale te halen.

De wereldkampioen wint 250.000 dollar, omgerekend ongeveer 226.000 euro. De wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op YouTube, Twitter, Facebook en Twitch. Zulke games trekken een miljoenenpubliek en de gamers verdienen dankzij hun volgers veel geld.