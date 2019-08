Discussie in speeltuin Nijmegen om nikab

Een vrouw met een nikab is zondag in de speeltuin De Leemkuil aangesproken door de beheerder wegens haar gezichtsbedekkende kleding. Er ontstond een discussie of het onlangs ingevoerde boerkaverbod nu wel of niet geldt in de speeltuin, die gemeentelijk eigendom is. De hulp van de wijkagent werd ingeroepen voor uitleg.

In overleg met de politie is vervolgens besloten dat het verbod niet geldt voor de kinderspeeltuin, aldus de gemeente, die excuses heeft aangeboden aan de vrouw. “Het was een heel vervelende situatie”, zei een woordvoerster van de gemeente. “De vrouw heeft een vrijkaartje gekregen voor de speeltuin”.

Volgens de wet die donderdag is ingegaan, mag er in openbare gebouwen, het openbaar vervoer en zorg- en onderwijsinstellingen geen gezichtsbedekkende kleding gedragen worden.