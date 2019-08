Grote brand op industrieterrein Rotterdam

De brandweer in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag met groot materieel uitgerukt voor een brand op industrieterrein De Spaanse Polder. Aan de Industrieweg woedde een brand bij een papierhandel. Volgens de brandweer was de brand volledig uitslaand. De rook was tot in de verre omgeving te zien. De brandweer zette een hoogwerker in en een groot aantal bluswagens.

De brand is vermoedelijk ontstaan bij een aanpalende woonwagen. Daarna is de brand overgeslagen naar romneyloodsen. De brandweer zette een drone in om de brandhaard te vinden.

Eerder op zondag moest de brandweer ook al uitrukken voor een grote bedrijfsbrand in het nabijgelegen Rotterdam Overschie.