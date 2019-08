Maastricht en Rotterdam moeten aan de slag

Maastricht en Rotterdam moeten zich opnieuw buigen over hun plannen voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival. De twee potentiële gaststeden hebben tot vrijdag om een aanvulling op hun eerder aangeleverde bidbook in te leveren bij de organisatie.

De selectiecommissie – bestaande uit de NPO, NOS en AVROTROS – had aanvullende vragen. “Denk bijvoorbeeld aan hoe het zit met bepaalde vergunningen of het programma van de side events”, aldus een woordvoerder van het MECC, de locatie waar het songfestival in Maastricht zal plaatsvinden als het daar neerstrijkt. De zegsman van de gemeente Rotterdam, die Ahoy voordraagt als locatie, bevestigt “de laatste puntjes op de i te zetten”.

Op basis van de bidbooks en werkbezoeken aan de steden geeft de selectiecommissie een advies aan de European Broadcast Union (EBU). Half augustus moet bekend worden of songfestivalfans volgend jaar mei in Maastricht of in Rotterdam gaan bivakkeren.