NS toont treinreiziger reclameboodschappen

Niet alleen op de stations maar ook in de trein krijgen reizigers te maken met reclame. Volgende maand begint NS met een pilot waarbij advertenties van bedrijven te zien zijn op de schermen met informatie over onder meer reisbestemming, tussenstations en overstapmogelijkheden.

“In eerste instantie gaat het om één reclame per week, die hooguit één keer per vijf minuten te zien zal zijn”, zegt een woordvoerder. Tot nu toe liet NS op de schermen in de trein alleen reclame zien over eigen aanbiedingen naast leuke weetjes, natuur- en cultuurfoto’s.

“In het stads- en streekvervoer zijn al reclames van bedrijven te zien. Wij gaan dat nu ook doen, op proef. Maar alleen voor producten die passen binnen de beleving van de treinreiziger. Onze klanttevredenheid is hoog en neemt toe, dus we gaan niet iets doen wat de reiziger vervelend vindt.”