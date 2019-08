School hoeft geen IQ-test te doen

Basisschool De Tweeklank in Hazerwoude-Rijndijk hoeft geen een IQ-test af te nemen bij een leerling, zoals haar vader had geëist. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald. De vader wilde de test voor zijn kind om tot het meest passende schooladvies te komen. Het meisje vertoont wisselende leerresultaten.

De moeder, die niet in de rechtszaak is betrokken, geeft geen toestemming voor de test. “De ouders oefenen het gezamenlijk gezag uit, zodat de moeder wel toestemming moet verlenen voor het afnemen van een IQ-test”, aldus de rechtbank maandag. Ook heeft de vader zijn verhaal niet kunnen bewijzen dat de school de test eerder zou hebben beloofd.