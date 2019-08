398 kilo heroïne onderschept, drie arrestaties

In een container vol handdoeken en badjassen is 398 kilo heroïne gevonden. Dealers hadden daar op straat ruim 43 miljoen euro aan kunnen verdienen. De drugs zijn in beslag genomen en zeker drie mensen zijn opgepakt dankzij de internationale politieactie, die dinsdag naar buiten is gebracht door de Britse autoriteiten.

De Britse justitie had een containerschip dat op weg was naar Antwerpen in het vizier gekregen. Het schip meerde op 1 augustus aan in het Engelse Felixstowe. De container werd van boord gehaald en de heroïne werd verwijderd, waarna de container werd teruggeplaatst. Na aankomst in Antwerpen ging de container per vrachtwagen door naar Rotterdam, begeleid door de politie. Daar werden maandag twee mensen opgepakt toen ze vermoedelijk de heroïne uit de container wilden halen. Gelijktijdig arresteerden de Britse autoriteiten een mogelijke handlanger.