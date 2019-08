A$AP Rocky treedt weer op na vrijlating

Rapper A$AP Rocky geeft zondag een optreden op het Real Street Festival in Anaheim, Californië. De organisatie van het festival heeft aan onder meer Billboard bevestigd dat de rapper, die net is vrijgelaten uit de gevangenis in Zweden ook daadwerkelijk gaat optreden. De rapper staat ook ook op het programma als een van de hoofdacts van Lowlands op zondag 18 augustus.

Tegen de Amerikaanse rapper loopt in Zweden een rechtszaak wegens mishandeling. Hij mag van de rechter de uitspraak, die gepland staat op 14 augustus, in vrijheid afwachten. Tegen hem is zes maanden cel geëist.

Vooralsnog heeft Lowlands nog niets gehoord van het management van A$AP. “We hebben nog niet gehoord dat de show wordt gecanceld. We wachten het af”, zei een woordvoerder maandag.

De Amerikaan wordt verdacht van mishandeling bij een vechtpartij in Stockholm op 30 juni. De rapper, die ruim een maand in de cel zat in Zweden, beweert uit zelfverdediging te hebben gehandeld.