Jonge klimaatactivisten op hoofdpodium Sziget

“Ik word nu al steeds nerveuzer. Ik heb weleens een presentatie gegeven, maar dat was voor hooguit zestig mensen”, zegt klimaatactiviste Rosa Anders (15). Ze krijgt vrijdag de kans om haar boodschap te verkondigen op een enorm podium in Boedapest, waar later op de avond onder meer de Nederlandse dj Martin Garrix een set draait. Samen met Milan van der Meulen (25) spreekt de Nederlandse scholiere er duizenden bezoekers van het Sziget-festival toe.

De Nederlanders mogen op het festival spreken, omdat ze betrokken zijn bij Gore’s Climate Reality Project. Voordat ze gaan spreken, wordt er eerst een videoboodschap van Al Gore over klimaatverandering afgespeeld. De twee hebben van de organisatie gehoord dat ze zo’n 15.000 toehoorders kunnen verwachten.

“We gaan vertellen over de urgentie van klimaatverandering en hoe belangrijk actie is”, vertelt Rosa. “Het is moeilijk omdat het zo kort is, maar ik hoop in elk geval dat jongeren onze petitie tekenen en zich ervan bewust zijn hoe belangrijk het is dat ze gaan stemmen bij verkiezingen. Het heeft een enorme impact om mensen te kiezen die een goede groene agenda hebben.”

In de petitie wordt gepleit voor ambitieuzer Europees klimaatbeleid. “We gaan die uiteindelijk aanbieden aan de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen’’, vertelt Milan.

Op het festival, dat onder Nederlanders zeer populair is, wil hij vooral een positieve boodschap brengen. ‘’We gaan er geen zwaar verhaal van maken. Het blijft een festival en het zijn allemaal jongeren. Die hoeven we niet te vertellen hoe slecht de situatie is, want dat weten ze al. We willen vooral laten zien dat er duurzame alternatieven zijn, dat het echt anders kan.’’

Met haar reisgedrag heeft Rosa alvast een milieuvriendelijk voorbeeld gegeven. Ze is samen met haar moeder per trein naar Boedapest gereisd. “Het was wel heel omslachtig, we moesten zes keer overstappen”, lacht ze.