Oplichter vergokte miljoenen van FloraHolland

Het Openbaar Ministerie wil dat een 28-jarige man uit Den Haag een celstraf krijgt van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat hij bij zijn werkgever Royal FloraHolland ruim 4,3 miljoen euro heeft weggesluisd. Verreweg al het geld vergokte verdachte Mohamed G.M. op goksites, vooral door op uitslagen van sportwedstrijden te wedden. De aanklager beschuldigde hem van oplichting en het witwassen van het “duizelingwekkende bedrag”.

De verdachte heeft alles bekend en toonde dinsdag voor de rechtbank Den Haag grote spijt. Hij weet zijn gedrag aan zijn gokverslaving die hij omschreef als “een grote zwarte vlek”, waardoor hij niet helder meer kon denken. “Een verslaving is een aanslag op je lichaam, hersenen en leven”, zei G.M., die onlangs nog aan de universiteit in Rotterdam een master bedrijfseconomie afrondde.

De verdachte stal het geld in negen maanden tijd, vanaf begin augustus 2018. Hij had toen bij het internationale bloemenveilingbedrijf net een vast contract gekregen als medewerker op de financiële afdeling. Hij kon het geld volgens het OM wegsluizen met “listige kunstgrepen” in de boekhouding. Zo koppelde hij onder meer zijn eigen bankrekeningnummer aan een oude zakenrelatie.

Zijn team van vijf mensen verzorgde betalingen van 100 miljoen euro per week. G.M. zei dat hij begon met het overmaken van kleine bedragen die al snel groter werden. Volgens het OM zijn er 82 overboekingen geweest, met een uitschieter naar 182.000 euro.

Het OM begon een onderzoek na signalen dat er grote bedragen van zijn bankrekening werden overgeheveld naar gok-accounts.