Bijzondere vluchten luchtmacht voor tv-serie

De Koninklijke Luchtmacht haalt woensdag en donderdag voor een tv-serie bijzondere manoeuvres uit met diverse vliegtuigen. Voor omstanders kan het eruitzien als een achtervolging of onderschepping, meldt de luchtmacht. Voor welke serie het spektakel in de lucht is bedoeld, maakt de luchtmacht nog niet bekend.

Tijdens de opnamen vliegen twee F16-straaljagers, een C130-transportvliegtuig, een civiele helikopter en een PC7-lesvliegtuigje rond boven Zeeland, de westkant van Noord-Brabant en Scheveningen.

Op de vraag van een twitteraar of de opnamen voor een nieuwe James Bond-film zijn, antwoordt de luchtmacht: “Nee, dan zou onze F-35 uit Amerika ook mee moeten vliegen. Die heeft het nummer al mee”, met daarbij een foto van het bewuste vliegtuig. Op de staart ervan prijkt het nummer F-007.