De hulpdiensten zijn uitgerukt naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voor een gezamenlijke inzet. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is niet bekend wat er aan de hand is. Op beelden is te zien dat de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis met linten is afgezet.

Regionale media meldden dat een patiƫnt met mogelijke verschijnselen van ebola in het ziekenhuis zou zijn. Dat is niet bevestigd.