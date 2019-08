Kritiek uit Kamer op demo tegen boerkaverbod

In de Tweede Kamer is kritiek op een geplande demonstratie tegen het boerkaverbod vrijdag in Den Haag, waarbij de vrijwel met een boerka vergelijkbare nikabs worden uitgedeeld. PVV-leider Geert Wilders vindt het helemaal niets. “Nikabs uitdelen? Beter deelt men tickets uit voor enkele reizen naar Saoedi-Arabië. Wegwezen, hoe eerder ze ons land verlaten hoe beter!”, twittert het kopstuk van de grootste oppositiepartij.

Maar ook regeringspartij CDA heeft moeite met de betoging tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding in openbare gebouwen. Daarbij worden nikabs uitgedeeld aan sympathisanten die er normaal gesproken geen dragen, aldus CDA’er René Peters.

Volgens hem spelen de organisatoren van de demonstratie het handig. “Ze zetten nikab dragende vrouwen neer als heldinnen die vechten voor de vrijheid. Gek genoeg zijn er genoeg mensen die dat geloven ook. Maar het tegendeel is waar. Het zijn zeer radicale mensen die ongelijkheid en intolerantie preken. En die op geen enkele manier willen participeren in onze moderne westerse maatschappij. Tot op zekere hoogte moeten ze dat zelf weten. Maar de norm mag dat niet worden. Dat verbod is een goede zaak. En iemand die een nikab draagt, omdat hij voor vrijheid wil strijden, heeft er niet veel van begrepen.”

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in openbare gebouwen.