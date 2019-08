‘Olympische Spelen’ hulpverleners van start

Duizenden politie- en brandweermensen doen vanaf donderdag mee aan de World Police & Fire Games in het Chinese Chengdu. Achtduizend deelnemers uit tachtig landen gaan tien dagen lang de competitie met elkaar aan in 54 disciplines. Aan de ‘Olympische Spelen voor hulpverleners’ doen veertig Nederlanders mee, onder wie ook douaniers en gevangenismedewerkers.

“Het is verschrikkelijk leuk om te sporten met collega’s van over de hele wereld”, vertelt de Nederlandse teamleider Dirk de Jong. Het sociale aspect is voor de deelnemers ook heel belangrijk. “Buiten de wedstrijden om ontmoet je tien dagen lang andere hulpverleners. Het gaat dan altijd heel snel over het werk”, vertelt de gepensioneerde politieman.

“Je vangt boeven, of je blust een brandje, dat werkt eigenlijk overal hetzelfde. Bij politiemensen gaat het al snel over de wijkzorg, of recherchewerk. We kunnen veel van elkaar leren.”

Het evenement begon in 1985 in de Verenigde Staten en wordt sindsdien iedere twee jaar gehouden. In 2021 is Rotterdam gaststad.

Deelnemers doen mee aan gangbare sporten als atletiek, zwemmen, judo, voetbal en volleybal, maar ook aan disciplines die heel specifiek met hun vak te maken hebben. “Heel spectaculair is de ultimate fire run”, vertelt De Jong. Bij dat onderdeel wordt een woningbrand gefingeerd en moeten brandweermensen zo snel mogelijk hun ladders, brandslangen en emmers in stelling brengen.

Net als de echte Olympische Spelen beginnen de Police & Fire Games met een openingsceremonie in een stadion. “Dat wordt ook vast een Chinees spektakel met heel veel vuurwerk”, schat de teamcaptain. Zelf doet De Jong mee aan de drakenbootrace. Hij verheugt zich erop. “Waar kun je dat beter doen dan in China, het land van de draken?”