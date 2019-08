Opnieuw veel drukte op Europese wegen verwacht

Komend weekend wordt het opnieuw heel druk op Europese wegen. Miljoenen vakantiegangers zijn dan onderweg naar hun vakantiebestemming of op weg terug naar huis, waarschuwt de ANWB.

Vorige week zaterdag was al sprake van een zwarte zaterdag op Franse wegen. Op het hoogtepunt stond er ruim 750 kilometer file. Ook komende zaterdag wordt het naar verwachting op de wegen in de Rhônevallei (A6/A7) extreem druk. Op andere noord-zuidroutes in Frankrijk verwacht de ANWB ook urenlange vertraging.

In Duitsland loopt het vooral vast op de wegen rond Stuttgart, Neurenberg en München en voor de Fernpas bij de grensovergang met Oostenrijk. De Alpentunnels in Oostenrijk zijn beruchte knelpunten voor het vakantieverkeer. Op de A10 Salzburg-Villach en op de A11 voor de Karawankentunnel staan waarschijnlijk lange files.

In Zwitserland is de A2 Luzern-Chiasso de bottleneck. Bij de grensovergang met Italië en vervolgens bij de Gotthardtunnel richting Bazel kunnen de wachttijden oplopen tot wel twee uur. In Italië zijn de knelpunten zaterdag de A4 Milaan-Venetië-Triëst, de A10 rond Genua en A1/A14 Milaan-Bologna naar de Adriatische kust. Ook op de route Brennerpas-Verona, de A22, worden lange rijen verwacht.