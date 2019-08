‘Rico de Chileen’ blijft in de cel

Richard R., alias Rico de Chileen, blijft voorlopig in de cel. Zijn advocaat had gevraagd hem vrij te laten met een enkelband, maar de rechtbank noemt de verdenkingen tegen R. te zwaar. De 45-jarige Chileen wordt onder meer verdacht van het leiden van een criminele organisatie samen met de gezochte crimineel Ridouan Taghi, drugshandel en witwassen.

Er komt ook nog een andere zaak tegen R., waarin hij terechtstaat voor het uitlokken dan wel medeplegen van meerdere liquidaties. Omdat daar nog geen schot in zit, vroeg de advocaat van R. om hem voorlopig uit de cel te laten. Hij werd in oktober 2017 opgepakt in Chili en maart vorig jaar uitgeleverd aan Nederland.

Het is de bedoeling om de zaak waar hij nu voor vastzit volgend voorjaar inhoudelijk te behandelen.