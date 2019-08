‘Aanpassing regels verpleegkundigen zinloos’

Girbes begrijpt ook niet dat verpleegkundigen zo weinig steun krijgen van specialisten in het ziekenhuis. “Stel nu dat medisch specialisten die niet gepromoveerd zijn te horen krijgen dat ze hun vak niet meer mogen uitoefenen. Dat ze eerst aanvullende cursussen moeten doen. Dan zou het ziekenhuis te klein zijn. Specialisten en ziekenhuizen schitteren door afwezigheid in het publieke debat”, zegt de hoogleraar tegen Zorgvisie.

Het wetsvoorstel leidde meteen tot grote onrust bij verpleegkundigen in ziekenhuizen. “De wet zorgt nu voor verdeeldheid op de werkvloer. Ik vind het onvoorstelbaar dat je een hele beroepsgroep zo koeioneert. Het plan is een paar jaar geleden bedacht. Maar nu jaag je er een hele groep verpleegkundigen mee weg”, aldus Girbes. Het huidige systeem van bijscholen functioneert volgens hem “uitstekend”.

Patiënten hebben niks aan het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins van Medische Zorg om verpleegkundigen op de werkvloer in te delen in twee verschillende groepen. Armand Girbes, hoogleraar intensive care geneeskunde in het VUmc, ziet alleen maar nadelen. “Of minister Bruins begrijpt niet hoe dit uitwerkt op de werkvloer of hij luistert naar de verkeerde mensen”, zegt Girbes in een interview met vakblad Zorgvisie.

