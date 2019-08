Amsterdams bedrijfsafval uit nood naar polder

Vanwege de grote problemen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam, gaat een deel van het afval uit de hoofdstad binnenkort naar een vuilstort in de Kop van Noord-Holland. AEB kampt met technische mankementen en miljoenentekorten. Verbrandingsovens liggen om veiligheidsredenen stil en AEB kan de afvalstromen niet meer aan.

Het is niet alleen een lokaal probleem, want ook uit de rest van het land en zelfs uit het buitenland wordt afval normaal naar AEB gebracht. Vanaf 19 augustus gaat een deel van het Amsterdamse afval naar de stortplaats Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Eerder werden al twee andere tijdelijke stortplaatsen bekend, in Flevoland en Nauerna (Noord-Holland).

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) besloot woensdag al dat voorlopig geen nieuwe contracten over de verwerking van buitenlands afval afgesloten mogen worden. Maar op korte termijn zijn de problemen daarmee niet opgelost.

AEB is een verzelfstandigd bedrijf, maar alle aandelen zijn in handen van de gemeente Amsterdam. Vermoedelijk zijn miljoenen euro’s nodig om een faillissement te voorkomen. Vanwege de problemen stapten eerder al drie van de vier leden van de raad van commissarissen op.