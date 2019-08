Bommen gevonden tijdens werk aan het spoor

De werkzaamheden aan het spoor bij het station Naarden-Bussum zijn woensdagavond stilgelegd vanwege de vondst van twee bommen. Die zijn daar waarschijnlijk terechtgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de bommen uit het gebied verwijderd. ProRail meldde rond 00.30 uur dat het werk kon worden hervat.

Het werk aan het spoor in het Gooi begon vorige week en duurt in totaal drie weken. ProRail is bezig sporen, seinen en bovenleidingen te vernieuwen, wissels te verwijderen of te vervangen en onder meer een onderdoorgang voor wandelaars en fietsers aan te leggen hij het Naardermeer. Station Naarden-Bussum wordt beter toegankelijk gemaakt en voor dieren komen langs het traject nieuwe faunapassages.