‘Druk belastingstelsel treft middeninkomens’

Volgens de Telegraaf worstelt Jan Modaal om zijn koopkracht omhoog te krijgen en houden veel middeninkomens na een salarisverhoging minder geld over. Dat is voor een deel te wijten aan het huidige belastingstelsel.

In een interview met De Telegraaf zegt Leo Stevens, een van de grondleggers van het belastingstelsel, er het volgende over: “Het wordt tijd om de geloofwaardigheid van het belastingstelsel te herstellen. Want je ziet nu dat de druk verschuift naar middeninkomens. Deze groep moet meer belasting betalen en heeft tegelijkertijd steeds minder recht op kortingen en toeslagen.”

Het belastingstelsel stamt uit 2001, maar omdat er sindsdien veel is aangepast en veranderd kan de hoogleraar fiscale economie zich niet meer vinden in het huidige stelsel. “Door het woud aan regels, uitzonderingen en aftrekposten kunnen de mensen door de bomen het bos niet meer zien”, aldus Stevens. “Die grote diversiteit in regels leidt tot rare en onrechtvaardige verschillen die tot maatschappelijke onvrede leiden.”